Москва, , 11:38 — REGNUM В Басманном районном суде Москвы 11 ноября состоится заседание суда по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Начало заседания назначено на 13:00. Изначально оно должно было пройти 1 ноября, но в связи с истребованием материалов проверки по делу у Следственного комитета было перенесено на 11-е число.

Как сообщало ИА REGNUM, дело журналиста Ивана Голунова, задержанного в июне 2019 года, обрело широкий общественный резонанс. У работника СМИ были якобы обнаружены запрещённые вещества.