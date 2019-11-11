Москва, , 11:38 — REGNUM Телеканал НТВ уличен в нарушении закона о рекламе и оштрафован на 100 тыс. рублей. Об этом сообщает 11 ноября пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Ранее ФАС зафиксировала превышение нормы громкости звука во время эфира «НТВ-Хит». Это происходило при трансляции блоков рекламы, анонсов и логотипов телеканала. При допустимой разнице громкости в 1,5 дБ разница в громкости основного эфира и рекламных вставок составляла от 1,6 дБ до 5 дБ.

Отмечается, что телекомпания НТВ была признана нарушившей закон о рекламе 22 октября, ей было выдано предписание об устранении нарушений. Постановление о наложении штрафа датировано 7 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Московское управление ФАС возбудило дела в отношении ряда банков, которые рассылали гражданам предложения по ипотеке, кредитованию и картам без их согласия.

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