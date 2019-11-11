Тула, 11 ноября 2019, 11:36 — REGNUM Уровень заболеваемости пневмонией в Туле и Тульской области, по данным на 10 ноября, ниже уровня 2018 года и ниже среднероссийских показателей, об этом сообщили в пресс-службе ТУ Роспотрбенадзора по Тульской области после появления сообщений о вспышке заболевания пневмонией среди тульских школьников.
Как сообщил ряд тульских СМИ со ссылкой на родителей учеников, в первую неделю после каникул в школе МБОУ ЦО № 44 имени Георгия Жукова было зарегистрировано уже десять случаев заболевания пневмонией.
В ТУ Роспотребнадзора, комментируя эту информацию, уточнили, среди школьников образовательных учреждений города Тулы регистрируются «единичные случаи заболевания внебольничными пневмониями».