Тула, , 11:36 — REGNUM Уровень заболеваемости пневмонией в Туле и Тульской области, по данным на 10 ноября, ниже уровня 2018 года и ниже среднероссийских показателей, об этом сообщили в пресс-службе ТУ Роспотрбенадзора по Тульской области после появления сообщений о вспышке заболевания пневмонией среди тульских школьников.

Как сообщил ряд тульских СМИ со ссылкой на родителей учеников, в первую неделю после каникул в школе МБОУ ЦО № 44 имени Георгия Жукова было зарегистрировано уже десять случаев заболевания пневмонией.

В ТУ Роспотребнадзора, комментируя эту информацию, уточнили, среди школьников образовательных учреждений города Тулы регистрируются «единичные случаи заболевания внебольничными пневмониями».

"Управлением во всех очагах заболевания организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий, в т.ч. медицинское наблюдение за контактными лицами, дезинфекционный режим и режим проветривания. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области и министерства здравоохранения Тульской области», — сообщили в ведомстве.