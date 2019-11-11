Москва, , 11:30 — REGNUM В сфере демографии Россия следует общемировой тенденции, однако государство способно преодолеть «демографическую яму». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил депутат Госдумы Владимир Синяговский («Единая Россия»).

«Россия сможет преодолеть сложившуюся ситуацию. Для этого создаются все условия. Уверен, если понадобится, будут разработаны и приняты дополнительные меры, для реализации намеченных планов», — сказал Синяговский.

Демографические вызовы — «это серьёзнейшая проблема не только для России, а для всего мирового сообщества», отметил парламентарий.

«Многие государства переживают настоящий кризис, разрушительную девальвацию фундаментальных нравственных, семейных устоев, которые веками и тысячелетиями определяли жизнь общества», — говорит парламентарий.

«Наша страна её движение вперёд, её суверенитет и безопасность во многом, если не в первую очередь, зависит от сохранения и укрепления духовных основ, национальной идентичности, сбережения и приумножения народов России», — отметил он.

Ситуация чрезвычайно серьёзная. По данным переписи населения в 2010 году, в России проживало 143 млн человек, в случае сохранения инерционного сценария, когда для исправления ситуации не будет приниматься никаких мер, к 2050 году население сократится до 107 млн человек.

«Президент РФ в своём обращении к Федеральному собранию обратил особое внимание на реализацию стратегии «народосбережения», которая была сформулирована в его предвыборной программе. Перед нами поставлена амбициозная задача: к 2050 году население страны должно вырасти до контрольной цифры в 154 млн человек. Этому подчинены планы и работа во всех сферах — в просвещении, культуре, образовании, экономике, пространственном развитии страны, жилищном строительстве, благоустройстве городов и поселков, в здравоохранении и социальной политике», — рассуждает Синяговский.

«Государство в ходе реализации основных национальных проектов осуществляет поддержку многодетных семей. В субъектах РФ, где демографическая ситуация особенно сложная, предлагается выплачивать пособие в размере в 7 тыс. рублей семьям при рождении третьего и последующих детей, до достижения ими трехлетнего возраста. В дополнение к этому должна быть реализована специальная программа по первоочередному улучшению жилищных условий для семей с тремя и более детьми», — напомнил он.

«Президент предложил дополнить меры по демографическому развитию, поддержке рождаемости, снижению смертности и увеличению продолжительности жизни рассчитанной на десятилетия стратегией. Ее цель — воспитание поколений, для которых большая, многодетная семья, забота о ближних, о детях и родителях, ответственность за судьбу Отечества — безусловные ценности, смысл и норма жизни», — заключил Синяговский.

ИА REGNUM провело опрос о том, что происходит с рождаемостью. Анализ данных, полученных в ходе проведенного ИА REGNUM опроса, показал, что поводов для оптимизма — при сохранении современных тенденций — уже практически нет.