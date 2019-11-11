Самара, , 11:33 — REGNUM Открытие IT-парка в Самаре запланировано на июнь 2020 года. Об этом сообщил глава департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин в социальной сети.

По его словам, IT-парк в Самаре, общая площадь которого составит порядка 30 тысяч квадратных метров, строится на пересечении Московского шоссе улицы Киевской. Рядом с ним планируется строительство парковки на 800 машиномест.

Внутри здания будут размещаться лобби и конференц-зал-трансформер, в котором можно будет проводить мероприятия на 150−1000 человек, отметил он.