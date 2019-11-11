Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM После отравления 155 сотрудников головного офиса торговой сети «Лента» суд Приморского района Петербурга приостановил деятельность столовой для работников более чем на месяц. Об этом сообщает 11 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, массовое отравление сотрудников компании произошло в начале ноября в головном офисе на улице Савушкина, 112. После обеда в столовой 54 людям пришлось обратиться за медицинской помощью, после чего еще у 101 человека была выявлена острая кишечная инфекция.

В настоящий момент в инфекционной больнице имени Боткина продолжают находиться 36 сотрудников «Ленты». Окончательные диагнозы установлены 32 заболевшим, у 14 диагностирована дизентерия Зонне (заболевание группы кишечных инфекций, вызывающееся дизентерийной палочки, — прим. ред), у 13 — дизентерия нетипированная, у пятерых — острая кишечная инфекция неустановленной этиологии. Кроме того у шести работников пищеблока обнаружен возбудитель дизентерии Зонне.

После массового отравления Роспотребнадзора Петербурга составил протоколы об административном правонарушении и обратился в суд. В понедельник Приморский районный суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности ООО «Лента» за совершение административного правонарушения «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

«Суд приостановил деятельность столовой ООО «Лента» на 37 суток, по 10 декабря 2019 года», — сообщает пресс-служба суда.

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