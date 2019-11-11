Москва, , 11:31 — REGNUM Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы заключили соглашение о взаимодействии. Документ был подписан 11 ноября в мэрии столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я считаю Москву одним из очень важных партнеров. Мы взаимодействуем по всем направлениям. И не только по теме соотечественников, но и по продвижению ряда проектов», — отметила глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

По её словам, подписания соглашения открывает новые возможности для совместной работы.