Магнитогорск, Челябинская область, , 11:21 — REGNUM В Магнитогорске не обнаружено фактов понижения зарплаты сотрудникам скорой помощи. Об этом заявляет первый челябинский вице-губернатор Ирина Гехт.

11 ноября она приняла участие в совещании, на которое также пришли представители областного минздрава, профсоюзов, мэрии Магнитогорска. По итогам совещания выяснилось, что зарплаты снижены не были.

При этом чиновники признали, что надбавка за работу в ночное время была резко снижена: с 80% до 20%. Её решено повысить до 50% от оклада.

«Это справедливое решение, такую же надбавку получают бригады скорой помощи в Челябинске», — считает Гехт.

Как сообщало ИА REGNUM, медики пожаловались на уменьшение своих доходов. Они готовят акцию протеста. Чиновники со своей стороны считают, что ситуацию раскачивает один из фельдшеров.

Читайте ранее в этом сюжете: Чиновники уверены: конфликт в скорой помощи Магнитогорска раскачивают