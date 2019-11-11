Москва, , 11:21 — REGNUM Одна из причин демографического спада в РФ — это вредная социально-экономическая политика, проводимая властями, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

Александр Красносельский. Сбор недоимок. 1869

«В России проводят вредную для большинства людей социально-экономическую политику. Она лишает их надежд и способствует падению рождаемости, — сказал Делягин. — Молодёжь, которая входит в жизнь и сталкивается с тем, что, оказывается, «государство не просило их рожать». А с другой стороны, для основной массы граждан РФ ребенок — это билет в нищету. Люди понимают, что, родив ребенка, они становятся врагами государства и попадают под пресс нищеты. Конечно, есть льготы, субсидии и поблажки, но они незначительны. Тем более что война государства с обществом только разгорается, что показала, например, пенсионная реформа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 сентября 2019 года в России проживало 146,7 млн человек, с начала года численность сократилась на 52,5 тыс. человек. Вместе с тем миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 76%.

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