Тында, Амурская область, , 11:24 — REGNUM В эксплуатационном депо Тынды Амурской области стартовал второй этап испытаний новых магистральных локомотивов серии 2ТЭ25км, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Три новых тепловоза, прибывшие на БАМ с Брянского машиностроительного завода, отлично показали себя на участках Тында — Беркакит, Тында — Сковородино и Тында — Хани. Теперь испытания продолжаются на восточном плече Таксимо — Комсомольск-на-Амуре с весом 5 600 тонн, пишет Gazeta BAM.Отмечается, что эти тепловозы мощнее и надежнее «Витязей» — на подъёмах локомотивы идут с большей скоростью и не буксуют.

Как сообщало ИА REGNUM, конкретизировать сроки развития Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и Транссиба предложили в РЖД.