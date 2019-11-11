Москва, , 11:18 — REGNUM Первая Всероссийская проектная школа «Практики будущего» Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) пройдет во Всероссийском детском центре «Орленок».

Это станет возможным благодаря победе, которую одержало Кружковое движение в конкурсе партнеров тематических смен «Орленка». Большая проектная школа состоится с 1 по 21 апреля 2020 года и соберет больше 100 школьников 8−11 классов со всей страны.

Тема всероссийской проектной школы — «Окно в НТИ». Старшеклассники займутся разработкой технологических проектов по трем направлениям: «Космос», «Нейротехнологии» и «Энергетика».

Методика проведения проектных школ «Практики будущего» связывает в едином пространстве школьников и носителей передовых технологий. Над новым проектными решениями с участниками будут работать эксперты профильных рынков Национальной технологической инициативы — «Аэронет», «Нейронет» и «Энерджинет».

«Победить в конкурсе партнеров «Орленка» большая честь для Кружкового движения НТИ, ведь не каждая организация получает право провести тематическую смену в крупнейшем детском центре России, который в 2020 году будет отмечать 60-летие. Объединение уникальных подходов проектной работы со школьниками, разработанных в Кружковом движении, и классических педагогических методик «Орленка», которыми пользуются во всей стране, даст уникальный эффект и сделает Всероссийскую проектную школу «Практики будущего» одним из ключевых событий Кружкового движения в 2020 году», — подчеркнула руководитель проекта «Практики будущего» Кружкового движения НТИ Мария Рачинская.

Конкурсный отбор участников первой Всероссийской проектной школы «Практики будущего» в ВДЦ «Орленок» пройдет в декабре 2019 года — феврале 2020 года. О старте приема заявок и условиях отбора Кружковое движение НТИ объявит дополнительно. «Объединение возможностей «Орленка» и Кружкового движения Национальной технологической инициативы откроет для ребят новые возможности получения актуальных знаний за рамками школьной программы, общения со светилами науки и техники, обмена опытом. В ходе смены дети окунутся в увлекательный мир современной инженерии и воплотят в жизнь самые смелые идеи», — отметил директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кружковое движение НТИ — это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение».

Среди инициатив Кружкового движения: первые командные инженерные соревнования для школьников и студентов «Олимпиада НТИ», проектные школы и хакатоны «Практики будущего», всероссийская акция «Урок НТИ», система массового обучения, аттестации и трудоустройства наставников молодежных проектов «Академия наставников», фестивали идей и технологии RUKAMI, программа конкурсов и проектов в области космоса «Дежурный по планете», цифровая платформа управления талантами, проект «Россия — страна мореходов XXI века» и др.