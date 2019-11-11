Уфа, , 11:18 — REGNUM В старейшем родильном доме № 3 Уфы с момента основания родился 300 000 малыш. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

Сообщается, что на свет появилась девочка весом 3 600 граммов и ростом 54 сантиметра.

Отмечается, что роддом построен в 1958 году. Ежегодно в нем рождается на свет 4−4,5 тысячи новорождённых.

В настоящее время роддом оборудован всем необходимым современным оборудованием, которое позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь на высоком уровне.