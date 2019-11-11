Новосибирск, , 11:16 — REGNUM Новосибирский политолог Сергей Бирюков считает, что убыль населения в России вызвана многими обстоятельствами.

Сергей Бирюков «Среди них — кризис избранной в 1990-е годы социально-экономической модели, кризис института семьи, торжество «России мегаполисов» с одновременным упадком «России малых и средних городов», равно и трансформация системы ценностей в духе «общества потребления». Для того, чтобы переломить ситуации, нужны целенаправленные и скоординированные усилия общества и государства, и «косметическими» мерами здесь явно не обойтись — равно как не обойтись так называемой «замещающей миграцией». Однако существует ли у российских «государственных мужей» и самих граждан понимание всей сложности и остроты сложившейся ситуации? К сожалению, на этот счёт существуют большие сомнения…»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в РФ четвёртый год подряд фиксируется естественная убыль населения. Она уже не компенсируется миграционным притоком. С начала 2019 года численность населения уменьшилась на более 52 тыс. человек, до 146,7 млн человек.

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