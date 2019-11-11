Магнитогорск, Челябинская область, , 11:10 — REGNUM Ситуацию в скорой помощи Магнитогорска раскачивает один из фельдшеров. Об этом заявляет челябинский первый вице-губернатор Ирина Гехт, сообщает пресс-служба главы региона.

«Для нас очевидно, что ситуацию там «качает» один человек, это абсолютно ясно. Это фельдшер, который во время нашей последней встречи, когда мы пришли ко взаимному согласию, просто демонстративно вышел из зала. И после этого у нас наладился диалог и мы пришли к взаимопониманию», — отметила чиновница.

Гехт добавила, что после того, как фельдшер ушёл из зала, сотрудники скорой помощи услышали представителей власти в вопросе о начислении зарплат. Теперь чиновники снова встречаются с коллективом. Поводом стало новое обращение медиков в облправительство и их заявления о намерении провести акцию протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники скорой с сентября жаловались на снижение своих выплат. В частности, резко упала надбавка за работу в ночное время. Они обращались к главврачу станции скорой помощи и к чиновникам, но до сего дня решить вопрос не удавалось.

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