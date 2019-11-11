Великий Новгород, , 11:05 — REGNUM «Демографическая катастрофа в России — это следствие целенаправленных действий по уничтожению страны», — считает вице-спикер Новгородской областной думы Алексей Чурсинов (ЛДПР). Как отметил депутат в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, основные потери в численности населения несут исконно русские территории, где основным населением являются носители государственного языка и русских традиций.

«Данные потери невозможно списать на трудовую и учебную миграцию внутри страны, эти потери однозначно связаны с превышением почти в два раза смертности над рождаемостью, при этом эта разница почти на 75% восполняется миграцией извне страны, что замедляет реальные темпы убыли населения», — подчеркнул Алексей Чурсинов.

По его мнению, вымирание русских территорий возможно остановить, лишь кардинально изменив социально-экономический курс российского правительства.

«Необходимо вдохнуть новую жизнь в экономику русских регионов, фактически необходимо вернуться к «плановой» экономике, распределив производства по регионам, произвести национализацию градообразующих предприятий, а также деофшоризацию предприятий, расположенных на территориях русских регионов», — заявил Чурсинов.

Он считает, что эти меры должны дать возможность реального заработка русскому населению, а экономическое благополучие населения, в свою очередь, породит увеличение рождаемости.

«Меры необходимы кардинальные, никакими фейковыми мерами — типа 100 тыс. рублей на первого ребёнка до 30 лет — сложившуюся ситуацию с вымиранием русского народа остановить невозможно», — убеждён депутат.

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Напомним, ИА REGNUM провело опрос о ситуации с рождаемостью в РФ. Исследование полученных данных показало: поводов для оптимизма — при сохранении современных тенденций — уже практически нет.

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