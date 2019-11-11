Москва, , 11:04 — REGNUM Первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин (КПРФ) не видит оснований для улучшения демографической ситуации в России и предостерегает от экономии на главном национальном богатстве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я не вижу никаких особенных оснований для того, чтобы полагать, что демографическая ситуация в стране будет резко улучшаться, — таких оснований, кстати, не видел и министр труда и социальной защиты (Максим Топилин), — разве что известная формула Тертуллиана «Верую, потому что абсурдно», — отметил Смолин.

«Почему ещё я не вижу особых оснований: я вам напомню, что если вы посмотрите на прогноз Минэкономразвития, то прогноз утверждает, что в 2024 году наши доходы по сравнению с 2013-м увеличатся аж на 1% — за 12 лет! И что это будет означать? Как можно сократить бедность в 2 раза, когда доходы населения на том же уровне, и как можно решать проблемы семей с детьми — а они основная часть бедных, — не увеличивая доходы населения? Никто на эти вопросы до сих пор не ответил внятно», — указал Смолин.

Он считает необходимым принятие комплексных мер, направленных на поддержку семей.

«Если мы не будем принимать никаких других мер, депопуляция в стране будет продолжаться. Страна, вообще-то, это прежде всего люди, да, широка страна моя родная, но главное её национальное богатство — это именно люди», — говорит парламентарий.

Вложения в детей — это самые выгодные вложения в перспективе, уверен Смолин.

«Не кто-нибудь, а именно дети будут платить те самые налоги, на которые потом многие из нас, надеюсь, будут жить и доживут до положенного времени, если мы исполним к 2030 году указ президента в части увеличения средней продолжительности жизни до 80 лет. Более выгодных вложений, чем вложения в детей, просто не существует», — сказал депутат.

«Главное для модернизации страны в ХХI веке — это человеческий потенциал. Я недавно приводил вам данные, оказывается, наши природные богатства не так уж велики, как мы часто думаем: нефть — всего лишь два бюджета, если верить официальной статистике Российской Федерации. Люди — вот кто создаёт то самое национальное богатство! Если на людях экономим, значит, экономим на будущем национальном богатстве», — заключил Смолин.

Дискуссию вызвал законопроект «Справедливой России» о дополнительной материальной поддержке семей с детьми, документ предполагал преференции многодетным. Инициатива была отклонена в октябре.

ИА REGNUM провело опрос о том, что происходит с рождаемостью. Анализ данных, полученных в ходе проведенного ИА REGNUM опроса, показал, что поводов для оптимизма — при сохранении современных тенденций — уже практически нет.