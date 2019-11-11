Новосибирск, , 11:04 — REGNUM В Новосибирскую область пришли морозы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сегодня ночью, 11 ноября, в отдельных районах шёл небольшой снег и дул ветер до 8 м/с. Температура воздуха составила от — 13 до — 21 °C, в отдельных районах наблюдалась изморозь диаметром до 1−4 мм.

Завтра ночью, 12 ноября, в регионе до — 20 °C, при прояснениях до — 25 °C, по западу до — 14 °C. Днём ожидается ослабление морозов до — 1 °C.

«Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, по западу местами небольшой снег, днём небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, метели, гололедные явления, по северо-востоку местами небольшой снег, мокрый снег. При прояснениях изморозь, туманы. На дорогах гололедица», — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр прогноз на 12 ноября.

Мороз до — 20 °C ожидается и в последующие два дня.

В областной столице — городе Новосибирске — во второй половине дня сегодня, 11 ноября, ожидается местами небольшой снег, ветер северный 4−9 м/с, температура воздуха от — 11 до — 13 °C, на дорогах местами гололедица.

Как ранее сообщало и, в Новосибирской области из-за гололёда в травмпункты за два дня обратился 91 человек.

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