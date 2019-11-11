Красноярск, , 11:01 — REGNUM Чтобы преодолеть российскую демографическую катастрофу, нужно бросить все силы на безопасность детей, их питание, отдых и развитие, считает председатель Красноярского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Василий Никуленков.

В целом, по его словам, демографическую катастрофу Россия уже преодолевает, и сегодняшние показатели по естественной убыли — это «лишь штрихи к комплексной ситуации по становлению социальной и демографической политики в нашей стране»:

«Такие системные процессы не измеряются в нескольких годах. А показателями измерений могут быть лишь максимально точные статистические данные о количестве родившихся, умерших, выехавших и прибывших».

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«Я считаю, что мы сегодня находимся в процессе трансформации социальной, духовной, экономической, культурной и других систем, которые проходят точку невозврата после 1991 года и ведут нас к новому (неизвестно в конечном счёте какому), но другому обществу. В ходе нескольких этапов, начиная с перестроечной ломки и ультралиберальной шоковой терапии (которую использовали правительства лишь неразвитых государств), мы сначала начали терять государственность (практически распад территории), суверенитет перед внешним миром (приватизация и выкачка ресурсов, жизнь на траншы МВФ) и самих людей (феномен «русского креста» в 1993 году, превышение смертности над рождаемостью). При всем при этом произошёл сдвиг национальных и духовных ценностей, исчезновение национальной идеи, замена её потреблением и глобальным разворовыванием, появлением коррупционного мышления с низов до верхов, всплеском социальных заболеваний: алкоголизм, наркомания, туберкулез, СПИД… Всё это научно подтверждённые и проверяемые с точки зрения экономики как науки явления, следующие за политикой «шоковой терапии». Длилась такая политика вплоть до начала нулевых годов. Это время экономист Сергей Глазьев описал в своей книге под названием «Геноцид». Это исчерпывающий заголовок», — подчёркивает Василий Никуленков.

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Он призывает «оглянуться назад» и посмотреть, «как ликвидировались последствия геноцида 90-х и сколько, на взгляд уважаемых обывателей, президенту требуется времени, чтобы привести Россию не то чтобы к экономическому рывку, а просто к точке восстановления и жизнеспособности»:

«Кто-то готов за пять лет, за 15 этого добиться? Решая проблемы территориального распада на Северном Кавказе в начале нулевых одновременно? В связи с этим комплексные меры поступательного характера были приняты. И даже с рядом неэффективных министров удалось создать инструменты по сохранению численности населения страны на том уровне, который мы наблюдаем. Я убеждён, что падение с 1993 года должно было продолжаться резкими темпами. Этого не произошло».

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Собеседник ИА REGNUM подчёркивает, что для дальнейшего предотвращения демографической катастрофы государству необходимо «следовать курсу на индивидуальный и внутрисемейный патриотизм»:

«Максимальные преференции для детей должны только увеличиваться. Все силы нужно бросить на безопасность детей, их питание, отдых, развитие. Престиж многодетных семей нужно повышать только экономическим стимулированием. Никакие инструменты пропаганды в складывающимся рыночном обществе не помогут повысить рождаемость. Только понимание того, что страна стабильна, безопасна, что большая семья — это личное и экономическое богатство. Правовая часть в отношении защиты семьи и детей должна быть усилена до предела. Максимальное наказание преступникам за покушение на жизнь и здоровье ребёнка должно стать беспрецедентным в мире. Общество должно почувствовать защиту и комфорт».

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По мнению Василия Никуленкова, меры, связанные с денежными выплатами и предоставлением льгот на ипотеку, не должны пересматриваться в меньшую сторону, а как минимум должны остаться на том же уровне, в соответствии с последними инициативами 2019 года. Речь идёт о выплате за второго ребёнка и последующих, льготе на ипотеку, земельных участках с условием приведения в норму механизма их получения, прозрачности очереди и так далее.

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«Все мы понимаем, что годами стоять за участком в черте города в России, огромнейшей стране с невысоким процентом многодетных детей — это ненормально. Эта проблема ждёт вопроса президенту на прямой линии, иначе чиновники департамента муниципальной собственности никогда не «отпустят» этот жирный кусок экономики… Второе, это, конечно, бесплатное питание, компенсация проезда и спортивных секций детям всех семей. И льготникам, и остальным (Россия уже может себе это позволить). В садах и школах. Открытие расчётного счета для накопления каждому новорождённому единовременных выплат с государственных доходов и отчислений родителей. Оздоровительная система на льготном уровне для 100% детей и необходимые меры по уничтожению новых форм коррупции в образовательных учреждениях, которые в настоящий момент не считаются нарушением и прикрываются через право на благотворительность, через аффилированные с руководством учреждений общественные структуры по примеру родительских комитетов и сдержанных к этим явлениям чиновников (замкнутый круг из всепонимающих людей). Содержание садов и школ открытое, сверхдостаточное! Перестать позориться и пачкаться сборами с детей в самой богатой стране мира», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Напомним, с 17 октября 2019 года ИА REGNUM проводит опрос, в котором приняли участие уже более 30 тысяч человек (абсолютное большинство участников опроса (96,4%) — жители России). Согласно полученным данным, почти половина респондентов — более 48% среди опрошенных жителей России отмечает, что детей вокруг них стало меньше.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Счётная палата опубликовала доклад, согласно которому Россия может не достичь цели устойчивого естественного роста численности населения. По данным СП, с начала текущего года миграционный прирост только на 76% компенсировал убыль населения.