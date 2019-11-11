Москва, 11 ноября 2019, 10:54 — REGNUM В современной России растить и воспитывать ребенка на порядок сложнее, чем во времена СССР, считает политолог Сергей Черняховский. Об этом он заявил 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно докладу Счётной палаты, Россия может не достичь национальной цели устойчивого роста численности населения, которую поставил в майском указе глава государства Владимир Путин. Так, по итогам первых восьми месяцев 2019 года естественная убыль населения составила 219,2 тыс. человек.
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