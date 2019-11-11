Якутск, , 10:53 — REGNUM Якутянка Любовь Миронова представит Россию на «Миссис Мира 2020». Сейчас она с семьёй живёт в Казахстане и нуждается в финансовой помощи земляков для участие в конкурсе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О помощи в сборе средств на участие в конкурсе «Миссис Мира 2020», Любовь Миронова написала в своём Instagram:

«Мы решили обратиться к спонсорской помощи земляков, чтобы хотя бы частично снизить расходы. Конечно, я полностью осознаю, что большая часть сметы ляжет на плечи нашей семьи. Очень хотелось бы минимизировать расходы на транспортировку национальных костюмов, призы и подарки организаторам, перелеты и проживание стилиста. Помимо конкурса, есть и жизнь, в которой необходимо и за школу платить, и текущие расходы покрывать. Если участвовать и представлять Якутию, то это должно быть либо достойно, либо никак».

«Миссис Мира 2020» пройдёт 6 декабря в Лас-Вегасе. Всего планируется 50 участниц из разных стран.

Отметим, жители Якутии с понимаем отнесли к просьбе потенциальной победительницы, желают успехов и помогают, кто чем может.

Как сообщало ИА REGNUM, финал конкурса красоты «Мисс Земля — 2019» прошёл на Филиппинах в октябре. Его победительнице стала Анна Бакшеева из Читы. До этого она победила в конкурсе «Краса России».