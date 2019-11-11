Екатеринбург, , 10:52 — REGNUM Екатеринбургские кардиологи создали новую методику по определению причин и дальнейшему лечению обмороков у детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В детской городской клинической больнице №11 разработали и внедрили в практику комплекс «тилт-тестов» (провокационных тестов), благодаря которым можно определить истинную причину обмороков у детей.

Тест проводится на специальном поворотном столе, на котором больного перемещают из горизонтального в вертикальное положение, из-за чего у больного запускаются патологические рефлексы, которые и приводят к предобморочному состоянию. После регистрации параметров врачи могут понять механизмы, из-за которых больной теряет сознание, после чего дать рекомендации по лечению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Среднем Урале активизировали применение терапии против ВИЧ. Сейчас такую терапию сейчас получают 63% от всех состоящих на учёте по заболеванию.

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