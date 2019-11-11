Благовещенск, , 11:03 — REGNUM В Приамурье закончилась вакцинация против гриппа, всего прививки были сделаны 408 152 амурчанинам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

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Как рассказали в ведомстве, наиболее активными оказались жители Благовещенска: здесь прививки поставили 56,4% жителей. В целом охват вакцинацией по области составил 51,5%. На данный момент в области не зарегистрировано ни одного случая заражения гриппом.

«Дополнительно для иммунизации против гриппа населения Амурской области в ближайшее время ожидается поступление более 17 тысяч доз квадривалентной вакцины против гриппа «Ультрикс-Квадри», — сообщили в областном Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, только 34,3% жителей Оренбургской области прошли вакцинацию против гриппа, где в общей сложности, антигриппозную прививку получили 677,8 тыс. человек.