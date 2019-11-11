Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM Размещенная на сайте change.org петиция с требованием отправить в отставку руководство СПбГУ в связи с убийством, которое, как считает следствие, совершил доцент вуза Олег Соколов, менее чем за двое суток получила поддержку уже почти 5000 пользователей Сети.

Автор петиции Александр Литреев заявляет, что Соколов и ранее неоднократно допускал агрессивное поведение по отношению к студентам, на что поступали жалобы в том числе руководству вуза, однако никаких реальных действий предпринято не было. В результате этого, по мнению автора, стало возможным убийство аспирантки СПбГУ, учившейся у Соколова и состоявшей с ним в близких отношениях.

В петиции упоминается случай, произошедший 2 марта 2018 года, когда «общественности стал известен факт избиения студента на лекции Соколова О.В., сам доцент потребовал от людей крепкого телосложения, присутствующих в аудитории «дать в глаз» слушателю, что задал неудобный вопрос о возможном плагиате».

Как отмечает ИА REGNUM, этот инцидент был зафиксирован на видео, запись доступна в интернете. Однако мнения наблюдателей о нем и о роли Соколова разошлись. Многие посчитали, что преподаватель в тот день сам стал жертвой заранее подготовленной провокации, устроенной его недоброжелателями в научной среде.

«Позднее 11 апреля, комиссия по этике СПбГУ единогласно оправдала своего коллегу и не увидела ничего страшного в произошедшем», — говорится в тексте петиции.

Кроме того, со ссылкой на публикацию в СМИ приводится рассказ о случае, якобы произошедшем в ноябре 2008 года. «Доцент Соколов жестоко избил собственную студентку у себя дома. По факту избиения девушка написала заявление в 43-е отделение полиции Петроградского района г. Санкт-Петербурга, — утверждает автор петиции. — По неизвестным причинам, насильнику удалось избежать какого-либо наказания. Он остался на свободе и в ранее занимаемой должности».

Создатель петиции заявляет, что «многочисленные обращения граждан, студентов, общественных деятелей в какие-либо органы были проигнорированы — Олег Соколов по-прежнему оставался на свободе, не подвергался никаким следственным действиям и даже сохранял свою должность».

В петиции содержится требование отстранить от занимаемых должностей ректора СПбГУ Николая Кропачева, первого проректора Елену Чернову, заместителя ректора по безопасности Елену Шарыгину, а также директора института истории СПбГУ Абдуллу Даудова.

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Как сообщало ИА REGNUM, СПбГУ выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей аспирантки вуза и отметил, что случившееся стало огромным шоком для учебного заведения.

Добавим, что петиции на указанном сайте не имеют никакой юридической силы и не рассматриваются органами власти РФ при любом количестве подписей.

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Меру пресечения Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве, изберут в Октябрьском районном суде Петербурга в понедельник, 11 ноября. Доцент ранее оформил явку с повинной.

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