Нур-Султан, , 10:31 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать специальную комиссию в связи с массовым сбоем в системе электроснабжения Нур-Султана. Об этом 11 ноября написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

По его словам, комиссию возглавит заместитель председателя правительства республики Роман Скляр. Главой государство поручено провести тщательное расследование и выявить виновных. Кроме того, поручается принять незамедлительные меры по недопущению подобной ситуации.

Напомним, утром 11 ноября из-за пожара на подстанции «Левобережная» часть зданий в Нур-Султане остались без света, в том числе администрация президента, Сенат, Мажилис (нижняя палата парламента), дом правительства и здание Верховного суда.