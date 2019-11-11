Копенгаген, , 12:07 — REGNUM Премьер-министр Дании Метте Фредериксен осудила акт вандализма в отношении еврейских могил в Рандерсе и заявила, что антисемитизм и расизм недопустимы в датском обществе. Об этом глава датского правительства написала в социальной сети Facebook.

«Мы должны осуждать подобные действия, и власти должны сделать все, чтобы раскрыть эти преступления. То, что произошло в Рандерсе — нападение не только на евреев, но и на всех остальных.», — отметила премьер-министр.

Председатель оппозиционной партии «Венстре» Якоб Эллеманн-Йенсен также назвал действия в Рандерсе «недостойными» и «неприемлемыми». «Я надеюсь, что полиция сможет быстро установить, кто стоит за этим, и преступники будут наказаны», — написал политик в своем твиттер-аккаунте. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

По данным еврейского сообщества Дании, кроме акта вандализма на кладбище в Рандерсе, было также зафиксировано несколько случаев агрессивных действий в отношении еврейских семей. Так, на некоторых почтовых ящиках, принадлежащих лицам еврейской национальности, были приклеены символы Звезды Давида.