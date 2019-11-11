Копенгаген, , 12:06 — REGNUM Согласно отчету Организации безопасности еврейского сообщества Дании, опубликованному после антисемитских акций по всей стране в ноябре 2019 года, в стране наблюдается рост враждебных по отношению к евреям действий.

Так, по информации организации, в 2018 году в Дании было зафиксировано 45 акций антисемитского толка, среди которых есть «нападения на евреев», «угрозы» и «акты вандализма», «оскорбительные высказывания» или «дискриминация». В отчете говорится, что в 2017 году таких акций было лишь 30. Также, отмечается, что возросло количество «грубых» действий в отношении евреев. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

В отчете прослеживается динамика антисемитских акций за период с 2014 по 2018 год. Согласно цифрам, рекордное число таких действий было зафиксировано в 2014 и в 2018 годах. По словам представителей организации, достаточно сложно установить причину такого разрыва. Еврейское сообщество, однако, предполагает, что случившийся в феврале 2015 года в Копенгагене теракт, направленный против сообщества, способствовал росту солидарности с евреями.