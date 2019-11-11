Новосибирск, , 10:18 — REGNUM В Новосибирске из-за резкого похолодания дороги и тротуары покрылись льдом. Только за прошедшие выходные, с 9 по 10 ноября, в травмпункты региона обратился 91 человек. Большинство из обратившихся — жители областной столицы.

«84 человека, в том числе пять детей в Новосибирске, семь человек в области. Всего 91 человек обратился в травмпункты», — пишут НГС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед выходными днями власти Новосибирска рекомендовали водителям в ближайшие дни воспользоваться общественным транспортом из-за гололёда. Напомним, что в Новосибирск после дождя и мокрого снега пришли морозы.

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