Токио, , 10:12 — REGNUM Команда геймеров под названием Zero Trace Operative добавила в игру Silent Hill вид от первого лица. Об этом 10 ноября сообщила «Игромания».

Свою работу энтузиасты посвятили 20-летию оригинальной игры. При этом геймеры не планируют переделывать всю Silent Hill — они заявили, что их проект «закончен».

Напомним, хоррор-игра Silent Hill от японской студии Konami вышла в 1999 году. В ней персонажу игрока нужно было выбраться живым из вымышленного города Сайлент Хилл.

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