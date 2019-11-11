Евгений Цоц, 11 ноября 2019, 10:43 — REGNUM Выправится ли в России демографическая ситуация? По тому, как дело развивается сейчас, ответ на этот вопрос один — нет. В ближайшие десять лет катастрофа, которая нас неминуемо ожидает, станет видимой каждому, но вызовет лишь панику, поскольку сделать будет ничего нельзя. А через 20−30 лет России как государства, видимо, уже не будет. Территория, ресурсы отойдут другим народам. Вооружение станет полностью бесполезным, успехами, достигнутыми в разных сферах жизни, будут пользоваться те, кто придёт после нас.
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О причинах можно говорить много и долго, но основой является выбранная государственная экономическая модель, по которой большинство жителей России живут не только в бедности, но и страхе — даже небольшой кусок хлеба очень легко можно потерять, независимо от профессиональных качеств, знаний и навыков. Появление же ребёнка означает серьёзные проблемы для его родителей.
Сейчас ситуация ушла дальше экономики, и очень немногие люди в нашей стране имеют намерения рожать детей. Опрос ИА REGNUM, по которому лишь 22,4% женщин планируют рождение детей, всё равно не отражает реальной картины, поскольку от биологического желания обретения потомства до реальных шагов — долгий путь. Цифра ниже. Нередко человек, декларирующий намерения, в реальности уходит от их воплощения, сооружая завышенные требования к партнёру, материальному благополучию, мотивирует отказ какими-либо событиями.
Государство могло бы переломить ситуацию, но для этого демография должна стать ключевым вопросом. Нужно понять, что политика (в том числе и внешняя), экономика, технологии, общественные институты — второстепенны. Они имеют значение, но только при условии демографического роста.
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Для наглядности необходимых мер — конкретные параметры:
- Качественно иная поддержка многодетных семей, особенно матерей. Каждой многодетной матери должна выплачиваться ежемесячная субсидия, аналогичная пенсии. В РФ 42 млн пенсионеров, но всего лишь 1,5 млн многодетных семей. От пяти детей — размер субсидии должен соответствовать средней зарплате по региону. Более 11 детей — многодетные родители должны получать в эквиваленте по одному миллиону долларов на семью. Сейчас таких семей в России одна тысяча, следовательно, нужен миллиард долларов.
- Нужны системы мотивации женщин: «Путь матери» и «Таблетка от феминизма». По первому женщина должна получать поддержку, льготы, уважение и заботу в той мере, как она реализует себя в качестве матери. Вторая покажет оборотную сторону равноправия полов. Бездетные женщины не должны иметь больше прав, чем мужчины. Служба в армии по призыву и права на тяжёлую работу быстро объяснят молодым девушкам разницу между полами. Кстати, в Израиле, где женщины служат в армии, всё в порядке с демографией.
- Сократить срок разрешённых немедицинских абортов с 12 недель до 6 недель, когда возможен мини-аборт. Вывести аборты из системы ОМС, они должны стать исключительно платными.
- Создать в Подмосковье, Крыму, Алтае и Приморье «территории многодетности» — населённые пункты и аграрные зоны — для комфортного проживания многодетных семей от семи детей и выше. При этом населённые пункты должны быть обустроены с образцовым качеством, превосходящим стандартные условия российских городов. В Алтае и Приморье к населённым пунктам дополнительно выделить сельскохозяйственные наделы для бесплатного использования по 50 гектаров на семью. Их качество жизни должно также иметь эффект пропаганды для всех остальных граждан России.
- Ввести административную ответственность за осуждение отцовства и материнства.
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Прямо сейчас государству следует строить систему, при которой каждый житель страны увидит, что многодетность — это легко и хорошо.