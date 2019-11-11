11 ноября 2019 | Время чтения 3 мин

Евгений Цоц, , 10:43 — REGNUM Выправится ли в России демографическая ситуация? По тому, как дело развивается сейчас, ответ на этот вопрос один — нет. В ближайшие десять лет катастрофа, которая нас неминуемо ожидает, станет видимой каждому, но вызовет лишь панику, поскольку сделать будет ничего нельзя. А через 20−30 лет России как государства, видимо, уже не будет. Территория, ресурсы отойдут другим народам. Вооружение станет полностью бесполезным, успехами, достигнутыми в разных сферах жизни, будут пользоваться те, кто придёт после нас.

Демографический кризис Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Демографическая катастрофа: капитализм — это вымирающая Россия

О причинах можно говорить много и долго, но основой является выбранная государственная экономическая модель, по которой большинство жителей России живут не только в бедности, но и страхе — даже небольшой кусок хлеба очень легко можно потерять, независимо от профессиональных качеств, знаний и навыков. Появление же ребёнка означает серьёзные проблемы для его родителей.

Бедная многодетная семья Fæ

Сейчас ситуация ушла дальше экономики, и очень немногие люди в нашей стране имеют намерения рожать детей. Опрос ИА REGNUM, по которому лишь 22,4% женщин планируют рождение детей, всё равно не отражает реальной картины, поскольку от биологического желания обретения потомства до реальных шагов — долгий путь. Цифра ниже. Нередко человек, декларирующий намерения, в реальности уходит от их воплощения, сооружая завышенные требования к партнёру, материальному благополучию, мотивирует отказ какими-либо событиями.

Государство могло бы переломить ситуацию, но для этого демография должна стать ключевым вопросом. Нужно понять, что политика (в том числе и внешняя), экономика, технологии, общественные институты — второстепенны. Они имеют значение, но только при условии демографического роста.

Читайте также: Пора переосмыслить роль многодетного материнства

Для наглядности необходимых мер — конкретные параметры:

Качественно иная поддержка многодетных семей, особенно матерей. Каждой многодетной матери должна выплачиваться ежемесячная субсидия, аналогичная пенсии. В РФ 42 млн пенсионеров, но всего лишь 1,5 млн многодетных семей. От пяти детей — размер субсидии должен соответствовать средней зарплате по региону. Более 11 детей — многодетные родители должны получать в эквиваленте по одному миллиону долларов на семью. Сейчас таких семей в России одна тысяча, следовательно, нужен миллиард долларов.

Нужны системы мотивации женщин: «Путь матери» и «Таблетка от феминизма». По первому женщина должна получать поддержку, льготы, уважение и заботу в той мере, как она реализует себя в качестве матери. Вторая покажет оборотную сторону равноправия полов. Бездетные женщины не должны иметь больше прав, чем мужчины. Служба в армии по призыву и права на тяжёлую работу быстро объяснят молодым девушкам разницу между полами. Кстати, в Израиле, где женщины служат в армии, всё в порядке с демографией.

Сократить срок разрешённых немедицинских абортов с 12 недель до 6 недель, когда возможен мини-аборт. Вывести аборты из системы ОМС, они должны стать исключительно платными.

Создать в Подмосковье, Крыму, Алтае и Приморье «территории многодетности» — населённые пункты и аграрные зоны — для комфортного проживания многодетных семей от семи детей и выше. При этом населённые пункты должны быть обустроены с образцовым качеством, превосходящим стандартные условия российских городов. В Алтае и Приморье к населённым пунктам дополнительно выделить сельскохозяйственные наделы для бесплатного использования по 50 гектаров на семью. Их качество жизни должно также иметь эффект пропаганды для всех остальных граждан России.

Ввести административную ответственность за осуждение отцовства и материнства.

Новорожденный

Читайте также: Сверхмногодетным семьям нужно платить по миллиону долларов

Прямо сейчас государству следует строить систему, при которой каждый житель страны увидит, что многодетность — это легко и хорошо.