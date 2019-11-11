Нефтеюганск, Югра, , 10:06 — REGNUM В Нефтеюганске (ХМАО) открыт памятник погибшим в массовом ДТП 4 декабря 2016 года детям-акробатам. Инициаторами установки стелы стали родители юных спортсменов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Древо жизни» в Нефтеюганске Департамент общественных и внешних связей ХМАО

Напомним, 33 человека, дети и тренеры возвращались на автобусе с соревнований из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. После столкновения автобуса с двумя грузовыми тягачами, перевозившими тяжёлую технику, погибли 10 детей и двое взрослых.

Автором памятника «Древо жизни» погибшим детям и тренерам из спортшколы «Сибиряк» стал художник из Санкт-Петербурга Игорь Селиверстов. Стела исполнена из бронзы, высотой 3,5 метра.

«Горе, постигшее Югру в декабре 2016 года, безмерно. Оно не должно повториться. Мы должны сделать все, чтобы наши дети жили в безопасности», — заявила на открытии памятника юным акробатам губернатор ХМАО Наталья Комарова.

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