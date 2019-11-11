Куньмин, Китай, , 09:56 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала троих подозреваемых в контрабанде наркотиков и изъяла почти 4 кг наркотиков по двум эпизодам, сообщает агентство Синьхуа.

28 октября пограничная полиция города Линьцан задержала одного подозреваемого с обогревателем для воды, в котором содержалось 38 свертков метамфетамина весом 2,721 грамма. Около 14:00 по местному времени того же дня полиция изъяла 1,255 граммов метамфетамина в порту, которые перевозились в 29 коробках из-под соевого молока и схватила двоих подозреваемых. Расследование продолжается.

Напомним, что провинции Юньнань является форпостом Китая по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, поскольку граничит с так называемым «золотым треугольником» наркоторговли, в который входит Таиланд, Лаос и Мьянма.

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