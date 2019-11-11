Брянск, , 09:57 — REGNUM Председатель комитета по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации на два месяца заключён под стражу. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о получении взятки в значительном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемый днём 8 ноября получил деньги за подготовку постановления Брянской городской администрации о разрешении сделки купли-продажи доли квартиры, одним из собственников которой является несовершеннолетний.

Советский районный суд Брянска по ходатайству следователей решил заключить обвиняемого под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.