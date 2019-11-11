Санкт-Петербург, , 09:55 — REGNUM Адвокаты доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, который признался в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, намерены добиваться минимально возможного наказания для своего подзащитного. Об этом сообщает газета «Фонтанка».

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По данным издания, сторона защиты попытается убедить следствие в том, что убийство было совершено из ревности в результате «сильного душевного волнения».

«У защиты есть вполне жизнеспособный план представить потерпевшую в выгодном для подозреваемого свете — молодой женщиной, изводившей его ревностью. Для переквалификации дела со 105-й статьи на 107-ю «Убийство в состоянии аффекта» это, считают адвокаты Соколова, наиболее доступный и разумный вариант», — цитирует издание свои источники.

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При этом, утверждает издание, адвокаты не намерены добиваться признания Олега Соколова невменяемым, поскольку это поставит под сомнение его ученую квалификацию.

Как сообщало ИА REGNUM, выпускница СПбГУ Анастасия Ещенко была найдена мёртвой 9 ноября в квартире в Санкт-Петербурге. Её тело было расчленено. Утром того же дня в реке Мойка был обнаружен её бывший преподаватель, доцент СПбГУ Олег Соколов. Рядом с ним нашли рюкзак, в котором находились отрубленные руки Ещенко.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Соколов уже дал признательные показания и заявил, что раскаивается в содеянном. В настоящее время он находится в больнице с переохлаждением. Сегодня, 11 ноября, доценту будет избрана мера пресечения. Кроме того, подозреваемому в убийстве назначат судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

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