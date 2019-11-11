Великий Новгород, 11 ноября 2019, 09:50 — REGNUM Восстанавливать здравый смысл и демографию в России «надо с головы, а не с частей». Об этом сегодня, 11 ноября, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил новгородский социолог и политолог Александр Жуковский.
Эксперт считает, что сложившийся в РФ «режим, повисший на авторитете одного человека», произвести необходимые изменения — прежде всего, в самой инфраструктуре государственного управления — не сможет.
По его словам, на практике это проявилось в принципе «чем круче «лидер» — тем дешевле население», что совсем не способствовало демографическому развитию страны.
Александр Жуковский считает, что для решения демографической проблемы государство должно начать «рациональные изменения, прежде всего в самой инфраструктуре управления, являющейся слабым звеном российской государственности, при этом самым дорогим, чрезвычайно распухшим и с чрезвычайно завышенной самооценкой».
По его мнению, объективной необходимостью является переход «в условия, предоставляющие больше свобод, уважения и ресурсов своим гражданам».
«Только такое «перерождение», хорошо бы без бунтов и революций, вернёт демографический потенциал и рациональные перспективы России», — резюмировал Жуковский.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Счётная палата опубликовала доклад, согласно которому Россия может не достичь цели устойчивого естественного роста численности населения: с начала 2019 года миграционный прирост только на 76% компенсировал убыль населения.
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