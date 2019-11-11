Великий Новгород, , 09:50 — REGNUM Восстанавливать здравый смысл и демографию в России «надо с головы, а не с частей». Об этом сегодня, 11 ноября, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил новгородский социолог и политолог Александр Жуковский.

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Эксперт считает, что сложившийся в РФ «режим, повисший на авторитете одного человека», произвести необходимые изменения — прежде всего, в самой инфраструктуре государственного управления — не сможет.

XVIII—XX веков прощались с базовым принципом феодализма («служение первому лицу — монарху») в пользу выделения и реализации общих целей, выстраивая соответственно инфраструктуру управления. Революционно сменяющиеся режимы в России конъюнктурно и виртуозно использовали, эксплуатировали общественные настроения и риторику, реально обогнав (как оказалось— на словах) весь мир и привлекая на свою сторону прогрессивное человечество. Обозначили, но не произвели (в том числе и по внешним причинам) соответствующие преобразования в инфраструктуре государственного управления. Человеческий ресурс в меняющихся российских режимах оставался и остается в статусе расходного материала, а принцип «служение первому лицу» расширенно воспроизводился в каждом новом лидере — вплоть до культа личности». Александр Жуковский, политолог, социолог «Для России демографическая катастрофа не началась, она заканчивается. Начиная с XVII века социальный прогресс стал разворачиваться в сторону повышения роли, значения и раскрепощения человеческого капитала — основного ресурса развития. Страны сложно, противоречиво, последовательно в течениевеков прощались с базовым принципом феодализма («служение первому лицу — монарху») в пользу выделения и реализации общих целей, выстраивая соответственно инфраструктуру управления. Революционно сменяющиеся режимы в России конъюнктурно и виртуозно использовали, эксплуатировали общественные настроения и риторику, реально обогнав (как оказалось— на словах) весь мир и привлекая на свою сторону прогрессивное человечество. Обозначили, но не произвели (в том числе и по внешним причинам) соответствующие преобразования в инфраструктуре государственного управления. Человеческий ресурс в меняющихся российских режимах оставался и остается в статусе расходного материала, а принцип «служение первому лицу» расширенно воспроизводился в каждом новом лидере — вплоть до культа личности».

По его словам, на практике это проявилось в принципе «чем круче «лидер» — тем дешевле население», что совсем не способствовало демографическому развитию страны.

Александр Жуковский считает, что для решения демографической проблемы государство должно начать «рациональные изменения, прежде всего в самой инфраструктуре управления, являющейся слабым звеном российской государственности, при этом самым дорогим, чрезвычайно распухшим и с чрезвычайно завышенной самооценкой».

По его мнению, объективной необходимостью является переход «в условия, предоставляющие больше свобод, уважения и ресурсов своим гражданам».

«Только такое «перерождение», хорошо бы без бунтов и революций, вернёт демографический потенциал и рациональные перспективы России», — резюмировал Жуковский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Счётная палата опубликовала доклад, согласно которому Россия может не достичь цели устойчивого естественного роста численности населения: с начала 2019 года миграционный прирост только на 76% компенсировал убыль населения.

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