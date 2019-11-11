Париж, 11 ноября 2019, 09:49 — REGNUM Митинг против исламофобии собрал 13 500 человек в Париже в воскресенье, 10 ноября, согласно подсчетам, проведенным независимой французской исследовательской фирмой Occurrence, сообщает Le Figaro.
«Остановите исламофобию» — можно было прочесть на многих французских флагах, которые несли участники протеста.
«Я думала, что Франция — это Свобода, Равенство, Братство, я разочарована», — заявила журналистам одна из протестующих.
«В течение многих лет во Франции создавалась антимусульманская атмосфера. Мы ежедневно становимся мишенью», — заявил другой протестующий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько сотен человек собрались 27 октября в Париже, чтобы осудить «исламофобию» со стороны политиков.
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