Санкт-Петербург, , 09:49 — REGNUM Петербург продолжит находиться в центре циклонического вихря из-за чего в городе сохранится плюсовая температура, но местами пройдут дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в воскресенье в Петербурге был побит температурный рекорд. Температура воздуха 10 ноября 2019 года составляла +10,1 градусов, что на 0,6 градуса выше, чем было ровно 80 лет назад.

Плюсовая температура сохранится и в понедельник. В этот день Петербург окажется в центральной части циклонического вихря из-за чего погода будет облачной, с неустойчивыми прояснениями.

«Местами пройдут кратковременные дожди, которые ограничат дневной прогрев, и теплее всего будет в начале дня», — отметил синоптик.

Таким образом температура воздуха в Петербурге будет составлять от 6 до 8 градусов тепла, в Ленинградской области от + 4 до 9градусов. Ветер западный 3−8 м/с.

«Атмосферное давление будет падать, и барометры покажут 755 мм рт. ст., что ниже нормы», — подчеркнул специалист.

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