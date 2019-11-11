Москва, , 09:41 — REGNUM Более 1,53 млн оригиналов документов на недвижимость остались невостребованными гражданами в многофункциональных центрах (МФЦ) и отделениях кадастровой палаты за девять месяцев 2019 года. Об этом сообщает 11 ноября пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.

Недвижимость Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что документы были подготовлены для граждан по итогам оказания государственных услуг. Это, в основном, договоры купли-продажи, акты передачи, согласия и платежные документы.

В офисах МФЦ они хранятся по 30 дней, после чего должны быть переданы в архив Кадастровой палаты. Запросить попавшие в архив документы можно через МФЦ или отделы кадастровой палаты.

Чаще всего не приходили за оригиналами документов жители Свердловской (154,7 тыс. экземпляров), Томской (81 тыс.) и Челябинской областей (69,1 тыс.).

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