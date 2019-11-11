Бишкек, , 09:39 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев пообещал восстановить в 2020 году все аварийные школы. Об этом глава правительства заявил на расширенном заседании парламентского комитета по бюджету и финансам, сообщает 11 ноября издание 24.kg.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

Он также выразил надежду, что депутаты Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии поддержат правительство в этом вопросе. «Все мы помним школу из контейнеров, что наши дети обучаются в клубах», — напомнил премьер-министр.

По его словам, около 30 школ планируется построить за счет средств фонда Саудовской Аравии. Кроме того, к проектам готовы подключиться многие частные лица, добавил Абылгазиев.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября школьники в селе Кенеш Нарынской области Киргизии переехали из контейнеров в здание местного клуба. Сюжет местных СМИ о контейнерной школе в селе вызвал широкий резонанс в республике.

Читайте также: Школа в Киргизии из контейнеров переехала в здание клуба