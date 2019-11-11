Москва, , 09:31 — REGNUM Эксперты выяснили, в какой стране больше всего потребляют алкоголя. Так, согласно ноябрьской публикации Организации экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце», самой «пьющей» страной названа Литва. Жители этой прибалтийской республики в среднем пьют 12,3 литра спиртных напитков в год.

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Второе место заняла Австрия, где ежегодно жители потребляют 11,8 литра алкоголя. Тройку лидеров замкнула Франция с показателем 11,7 литра на душу населения.

В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и России, оказавшись на седьмом месте рейтинга. Здесь жители ежегодно потребляют 11,1 литра, пишет РИА Новости. Также в топ-10 «пьющих» стран вошли Чехия (11,6 литра), Люксембург (11,3 литра), Латвии и Ирландии (11,2 литра), Венгрия (11,1 литра), Германия (10,8 литра), Португалия (10,7 литра) и Польша (10,6 литра).

Меньше всех в мире алкоголь употребляют жители Индонезии (0,3 литра), Турции (1,4 литра), Израиля (2,6 литра) и Коста-Рики (3,8 литра).

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в России за последние 15 лет потребление алкоголя сократилось на 43%. Эти положительные тенденции ВОЗ связывает с усилением госконтроля над производством спиртного в РФ, с ограничением его доступности и с повышением цен, что позволяет «спасти человеческие жизни и сократить затраты в сфере здравоохранения».

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