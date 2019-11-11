Республика Бурятия, , 09:30 — REGNUM Настоящая демографическая яма была в конце 90-х годов, когда увидеть родителей с коляской было большой редкостью. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM главный редактор «МК в Бурятии» Станислав Белобородов.

«Мой сын родился в 97-м, жена зашла в первый поблизости детский садик и записала ребёнка в ясли под номером один. Заведующая просто вытащила из комода чистую тетрадку и вписала нас. Потом сын мой рос, а во дворе дома ему не с кем было играть — детей его возраста почти не было», — отметил он.

К сегодняшнему дню, по его мнению, ситуация изменилась в лучшую сторону, а убыль населения связана с той самой демографической ямой 20-летней давности. В результате чего сегодня рожают 30-, 40‑ и даже 50-летние женщины. Чтобы полностью преодолеть последствия этой ямы, необходимо время.

Впрочем, Станислав Белобородов отметил, что ситуация с рождаемостью могла бы быть лучше, если бы экономика росла более высокими темпами.

«Этого, к сожалению, нет, вот родители и боятся заводить 3−4-5 детей», — заключил он.

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