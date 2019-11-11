Дагестанские Огни, Дагестан, , 09:31 — REGNUM Износ существующих канализационных сетей в городе Дагестанские Огни составляет 85%. Сброс сточных вод в Каспийское море происходит фактически без очистки, объем сброса загрязняющих вод составляет более 1 млн кубометров в год. Об этом сообщил ТАСС глава города Зейдулла Гашимов.

В 2020 году в Дагестанских Огнях планируется возобновить строительство очистных сооружений, что, как ожидается, позволит решить проблему сброса стоков в Каспий. Ранее в проект было вложено 129 млн рублей, но из-за отсутствия дальнейшего финансирования строительство было приостановлено.

На завершение проекта, по словам градоначальника, в следующем году будет направлено еще около 410 млн рублей. Мощность новых очистных сооружений должна составить 17 тыс. кубометров в сутки.

Дагестанские Огни — город на Юге Дагестана, расположен в 5 км к северо-западу от Дербента и является его спутником. Площадь населенного пункта составляет менее 9,3 тыс. кв. м, проживает в городе около 30 тыс. человек.

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