Пермь, , 09:31 — REGNUM В Перми после ледяного дождя все подрядчики переведены на усиленный режим обработки дорог и тротуаров, пересменки отменены. Мэр Дмитрий Самойлов отправил глав районов «в поля» контролировать работу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

В ночь на 11 ноября на улицах использовано 164,2 тонны «Бионорда», 468 тонн «Галита», 65 тонн песко-соляной смеси. С 03:00 11 ноября подрядчики вывели на улицы спецтехнику для обработки проезжей части и тротуаров.

Как отметил градоначальник, в противогололедной обработке задействовано 230 человек. Этого оказалось мало. Днем 11 ноября число работников увеличат до 350.

Между тем в соцсетях пользователи возмущаются возникшей в краевой столице ситуацией. «Кого надо стегнуть, чтоб ту тварь, которая отвечает за благоустройство, лично выгнали это дело хотя бы песком посыпать?» — вопрошает один из горожан.

«Город Пермь за ночь превратился в гигантский каток. В 7:30 везла дочь в школу и непрерывно молилась: машины ползли, как перепуганные щенки. Передо мной поперёк дороги развернуло автобус, хотя и он еле полз. Машины то и дело жались к обочине, чтобы не дай бог, не дай бог… Никогда такого не видела. Лёд довольно внушительный — до нескольких сантиметров. Боюсь думать о стариках, да и обо всех пешеходах», — оставила запись жительница Перми.