Пекин, , 09:26 — REGNUM Природные катаклизмы нанесли ущерб 23,1 млн человек в Китае в октябре, 21 человек погиб и еще 304 тыс. вынуждены переселиться в безопасное место, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР.

Природные бедствия нанесли прямой материальный ущерб в размере 19,77 млрд юаней (около $2,8 млрд) в октябре, сообщили в министерстве. В основном страна оказалась подвержена серьезной засухе и тайфунам за прошедший месяцев, в то время как землетрясения, низкие температуры, снегопады и лесные пожары нанесли относительно меньший вред.

В связи с непрекращающейся засухой в средних и нижних течениях реки Янцзы, количество погубленного урожая зерновых и прямой экономический ущерб взлетели на 153% и 36% соответственно.

Тем не менее, общее влияние природных бедствий оказалось меньше в октябре, нежели в среднем за последние пять месяцев года. Число погибших и пропавших без вести, переселенных в безопасное место и количество уничтоженных домов снизились на 28%, 18% и 86% соответственно.