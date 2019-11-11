Ульяновск, , 09:24 — REGNUM В Ульяновской области планируют узаконить объединение двух сёл в Новомалыклинском районе, которое фактически состоялось. В региональный парламент внесён законопроект, предусматривающий корректировку закона об административно-территориальном устройстве Ульяновской области: согласно документу, предлагается село Лабитово присоединить к селу Абдреево, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно закону, село Лабитово входит в состав Высококолковского сельского округа Новомалыклинского района. Данное село предлагается исключить из состава данного Высококолковского сельского поселения, присоединив его к селу Абдреево.

В пояснительной записке, представленной главой Высококолковского сельского поселения Сергеем Зотовым, отмечается, что это обусловлено «необходимостью расширения границ села Абдреево» «с целью дальнейшего перспективного развития территории села». Уточняется, что в настоящее время «адресное хозяйство ведется единое на два села и жители зарегистрированы в селе Абдреево», а генеральный план поселения не предусматривает границ между двумя селами.

В документе также приводится история создания данных населённых пунктов. Считается, что названия села получили по имени основателей — Абдрашитулла и Лабитулла. Точная дата основания села неизвестна, но Абдреево было указано на карте Симбирского наместничества 1780 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Ульяновской области и Чувашии одобрили законопроект, который утверждает соглашение от 24 мая 2019 года об установлении границы между регионами. Документ подписали главы регионов Михаил Игнатьев и Сергей Морозов. Уточняется, что соглашение не предусматривает фактические изменения границы Ульяновской области и её площади.

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