Нюрба, Якутия, , 09:23 — REGNUM В село Хатынг-Сысы Нюрбинского района Якутии прилетела необычная для этого региона птица — фламинго, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Прилетевшую птицу поймали коневоды на реке. Фламинго оказался ручным и спокойно пошел на контакт.

«Решаем — отпустить её на волю или отдать в зоопарк «Орто Дойду», так как есть вероятность того, что она может погибнуть из-за холодов», — пояснил ЯСИА глава района Владислав Васильев.

Орнитологи отмечают, что это не первый случай прилёта в Якутии «тёплых» птиц. Подобное случается поздней осенью — они бывают истощёны и часто погибают.

Как сообщало ИА REGNUM, в клинике Новосибирска обследовали пингвина Немо из Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей». У птицы ухудшилось зрение.