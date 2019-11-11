Сеул, , 09:33 — REGNUM Министерство обороны Республики Корея строго не рекомендовало военнослужащим курить электронные сигареты. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Оборонное ведомство объяснило своё решение опасностью, которую электронные сигареты представляют для организма; кроме того, в США уже было зафиксировано 33 случая смерти от употребления электронных сигарет и 1400 случая поражения легких. Министерство обороны призывает не только отказаться от использования курительных устройств, но и запретить приносить их на территорию воинских частей.

Впрочем, в министерстве отметили, что, если связь между курением электронных сигарет и вейпов и легочными заболеваниями не подтвердится, рекомендация может быть отменена. При этом, в настоящий момент, южнокорейские военнослужащие могут беспрепятственно курить обычные сигареты.