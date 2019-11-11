Москва, , 09:24 — REGNUM В Москве 11 ноября днем ожидается от +9 до +11 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, погода ожидается облачной. Временами будет идти небольшой дождь. Ветер южный, его скорость достигнет 5—10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Как сообщили в Гидрометцентре, самый холодный день 11 ноября в Москве был зафиксирован в 1993 году. В тот день в столице температура опускалась до — 15 °C. Самый теплый день был в 2010 году, тогда термометры днем показали +14,5 °С.

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