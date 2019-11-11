Пекин, , 09:17 — REGNUM В Китае наблюдается значительное падение числа производственных происшествий на рабочих места за первые десять месяцев 2019 года относительно аналогичного периода годом ранее, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР.

С января по октябрь 2019 года общее количество производственных происшествий и, в частности, серьезных, упало на 15,7% и 13,3% соответственно в годовом исчислении. Тем не менее, еще далеко все не так радужно с безопасность на рабочих местах в Китае, поэтому власти намерены и дальше работать в этом направлении. Так, в октябре все-таки количество серьезных происшествий возросло относительно октября 2018 года.

Среди самых небезопасных рабочих мест в Китае до сих пор числятся цеха по производству фейерверков, отопительные котельные, рудники и так далее. А на все это в целом негативно влияет плохие погодные условия.