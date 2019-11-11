Ташкент, , 09:07 — REGNUM Стандартные формы хлеба в Узбекистане приводят к тому, что жители республики выбрасывают много неиспользуемых остатков этого продукта. Об этом заявил директор учебного центра при министерстве экономики и промышленности республики Рустам Хасанов, сообщает агентство «УзА».

Отмечается, что реализация хлеба по стандартам, которые бы соответствовали численности членов семей, в республике налажено плохо. Поэтому, считают в редакции, в семьях из 4−5 человек 100−250 грамм хлеба ежедневно выбрасываются.

Для решения этой проблемы в октябре 2019 года было разработано техническое условие Oz DSt 3415:2019, благодаря которому с 1 ноября в Ташкенте стал производиться формовой хлеб весом 0,3 кг.

Отметим, в Ташкенте при производстве хлеба используется форма весом 0,6 кг, а других регионах Узбекистана — 0,5 кг, что соответствует ГОСТ 27 842−88.

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