Москва, , 08:44 — REGNUM Парки Москвы приглашают жителей столицы на занятия йогой. Занятия будут проходить осенью и зимой в пяти парках, сообщается на сайте градоначальника.

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Бесплатные занятия проводятся в закрытых спортивных залах в Таганском парке, парке «Ходынское поле», «Митино», «Терлецкая дубрава» и в саду имени Баумана. На некоторые тренировки требуется предварительная запись.

Также осенью столичные парки организуют для москвичей различные творческие кружки, лектории и спортивные секции.

Как сообщало ИА REGNUM, в московских парках летом стартовал проект «Йога в парках». Бесплатные занятия проводились в 37 парках.

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